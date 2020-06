EnjoyPhoenix sans maquillage, elle incite les internautes à s'aimer tels qu'ils sont

EnjoyPhoenix sans maquillage sur Instagram

C'est un message fort qu'EnjoyPhoenix a voulu faire passer ce lundi 29 juin 2020 sur Instagram. La youtubeuse qui ne cache plus ses problèmes de peau a dévoilé une photo d'elle à la sortie de la douche, sans maquillage ni artifice : "Alors voilà, je vous présente Marie, sans makeup, sans filtre, sans paillettes. Avec ses cheveux bouclés à moitié, ses cicatrices et sa peau compliquée, mais aussi avec ses yeux bleus qu'elle aime tant". Le but de cette photo 100% naturelle : "montrer que la vraie vie est sans filtres, et que ça ne vous rend pas moins beau/belle pour autant, et ceux qui osent dire le contraire ne méritent pas votre attention". La chérie de Henri PFR envoie ensuite un message plein de courage à ses abonnés qui se sentent mal dans leur peau : "Je sais bien que l'été est compliqué pour ceux et celles qui doutent de leurs corps, qui se sentent mal dans leurs peaux et qui préfèrent se cacher sous leurs artifices. Je vous comprends par ce que même aujourd'hui, je suis encore comme ça".

"Les photos de meufs/mecs parfaits sur Insta, ça donne des complexes"

Après avoir dénoncé les contenus Instagram "plein de rêve et de paillettes mais néfastes" en novembre dernier, Marie Lopez remet une nouvelle fois en cause le rôle des réseaux sociaux dans ce mal-être : "Être bombardé toute la journée par des photos de meufs / mecs parfaits sur Insta, ça donne des complexes, mais souvenez vous que personne ne connaît la vérité sur ce qu'ils montrent à part eux".

A l'approche de l'été, elle incite ses abonnés à "surmonter leurs craintes un peu plus chaque jour" et à "s'aimer même si c'est difficile" : "Parce que la vie est trop courte, et qu'on ne doit pas s'empêcher de kiffer nos étés à causes de "critères de beauté" qu'on ne remplit pas. On s'en fout de ce que les gens vous disent d'être. Vous êtes vous, et c'est ça votre beauté. Alors cet été, s'il vous plaît kiffez." Elle s'inclut d'ailleurs dans le lot : "Paniquez pas, je vais pas être bien non plus à la plage au début, mais je dois apprendre en même temps que vous, alors j'espère qu'on va se soutenir". Un message fort que l'on applaudit !