Encadrement des loyers : 1 annonce d'appart sur 2 à Paris est illégale, voilà ce que coûte un studio

En même temps, est-ce que l'encadrement des loyers sert vraiment à quelque chose ? L'association de défense des consommateurs confirme que oui, car il aurait permis de limiter l'augmentation des loyers alors que quand il n'était plus en vigueur, les proprios n'hésitaient plus à mettre des prix encore plus élevés. D'après David Rodrigues, chargé du logement privé à la CLCV : "On constate qu'en 2018, année durant laquelle il n'y avait plus l'encadrement des loyers, le nombre d'annonces conformes était passé à 48% contre 62% en 2017".

Les studios sont les plus touchés par ce problème

Et alors visiblement, mieux vaut choisir une coloc entre potes qu'un studio tout(e) seul(e). L'enquête a en effet révélé que 52% des annonces pour des studios sont illégales (soit plus de la moitié), alors que celles pour des deux ou trois pièces sont légales à 66% et que celles pour les quatre pièces et plus sont à 78% légales.

Certains proprios ont ainsi le culot de louer des studios 21% plus chers que le montant total du loyer, ce qui fait en moyenne 122 euros de plus/de trop chaque mois à payer. Pour vous donner une petite idée, voilà le prix max qu'un propriétaire peut demander pour un studio de 15m carré dans Paris : entre 500 euros et plus de 600 euros suivant les arrondissements (voir la carte ci-dessous réalisée par Le Parisien). Ainsi, un studio à Beaugrenelle peut aller jusqu'à 504 euros par mois alors qu'un studio à Saint-Germain-des-près peut aller jusqu'à 627 euros par mois.