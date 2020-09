En famille : deux acteurs rêvent d'une nouvelle vie après la série

Quelques jours après avoir été remplacés par les héros de Scènes de Ménages, les personnages d'En Famille sont déjà de retour sur M6 ce mardi 1er septembre à l'occasion d'un prime exceptionnel. Au programme ici ? A la suite d'un accident qui verra Jacques frôler la mort, chaque membre des Kervelec va réaliser combien la vie est courte et se bouger afin de réaliser ses rêves.

Nouvelles vies pour les acteurs ?

Un thème qui nous promet de nombreuses situations mémorables à l'écran et qui a fortement inspiré Télé-Star. Lors d'une interview avec le casting, le magazine télé n'a pu s'empêcher de demander aux différents acteurs quel serait leur plus grand rêve aujourd'hui afin de mener ce qui serait selon eux la vie idéale. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, une carrière à Hollywood n'est clairement pas leur priorité.

Au contraire, Axel Huet - l'interprète d'Antoine, a carrément teasé l'envie d'une toute nouvelle vie, loin des plateaux de tournage, "Ce serait d'avoir une petite ferme avec un potager et un verger au bord de la mer. En Bretagne de préférence. Ce serait d'être complètement auto suffisant en ressources alimentaires." Le comédien l'a par la suite précisé, il fantasme en effet de liberté, de grand air et de vie en famille, "J'aurais le temps d'avoir le temps de faire pousser mes légumes et de pouvoir pratiquer la pêche tous les jours, avec ma compagne, mes futurs enfants et mon chien. J'aimerais un voilier."

Une envie surprenante mais partagée par son compère Benoît Moret qui incarne Sébastien dans la série. Si ce dernier ne s'imagine pas vraiment changer de carrière, il rêve néanmoins de l'agrémenter d'une autre passion très spéciale, "Réussir à jumeler ma vie d'acteur avec ma seconde passion : l'apiculture. Je possède déjà quelques ruches en Ardèche. Lancer ma propre production de miel serait un aboutissement."

On ne vous le cache pas, on est un peu déçu de voir qu'aucun des deux ne s'imagine lancer un food truck...