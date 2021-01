Emmaüs lance Trëmma, son site de dons en ligne pour faire une bonne action

Si les sites et applis de vente en ligne comme Le Bon Coin ou Vinted sont toujours aussi populaires, d'autres personnes décident de faire dons de leurs vêtements ou objets plutôt que de les vendre. Plusieurs sites ou applications existent déjà comme Geev, Donnons.org ou alors le site MyTroc, qui permet de troquer ce qu'on n'utilise plus. Lancée par l'Abbé Pierre en 1949, l'association Emmaüs récolte elle aussi les dons des particuliers avant de le revendre pour venir en aide aux plus démunis. En 2016, elle a lancé son site e-commerce, Label Emmaüs où sont proposés des objets et vêtements, en plus de ceux disponibles dans les boutiques et entrepôts à travers la France.

Trëmma, la plateforme de dons en ligne d'Emmaüs

Pour inciter encore plus de personnes à donner, Emmaüs innove : depuis ce lundi 25 janvier, vous pouvez faire vos dons directement en ligne sur la plateforme Trëmma. Elle permet aux internautes de déposer des annonces pour des objets (chaussures, vêtements, livres, mobilier, objets divers...) tout en soutenant l'un des quatre projets sélectionnés (une ferme accueillant des femmes détenues en fin de peine, une communauté Emmaüs accueillant des compagnons d'Emmaüs, une ressourcerie ou une association qui lutte contre l'isolement numérique) dont la jauge se rempli en fonction des ventes.

Comment ça fonctionne ?

Rien de plus simple : rendez-vous sur le site de Trëmma où vous pouvez déposer votre annonce en ligne. Vous pouvez soit choisir de soutenir un projet en particulier ou bien laisser l'algorithme choisir pour vous. Il vous suffit ensuite de renseigner votre annonce (mettre des photos, des descriptions, choisir comment vous souhaitez remettre l'objet à l'acheteur). Chaque annonce est ensuite modérée par un ou une salarié(e) en insertion et le montant de la vente sera directement reversé à l'association choisie. Les annonces déposées sur Trëmma sont ensuite mise à disposition sur le site Label Emmaüs où on peut les reconnaître grâce à un logo présent sur l'annonce. Le plus ? Vous pouvez bénéficier d'un reçu fiscal (à récupérer directement sur le site) sur 60% de la vente... même si vous n'avez pas reçu d'argent.