Au lieu de revendre ses cadeaux de Noël, pourquoi ne pas en faire don à des associations ?

Vous attendiez ce jour depuis longtemps... Noël est enfin arrivé ! A vous les festins de luxe, les retrouvailles en famille et les cadeaux sous le sapin. Mais là, c'est le drame : les cadeaux qu'on vous a offert ne vous conviennent pas : soit vous les avez déjà, soit vous ne les aimez pas, tout simplement. Que faire ? Plusieurs solutions s'offrent à vous : vous pouvez appeler la police comme l'a fait ce petit allemand de 9 ans mécontent, vous pouvez les revendre sur internet, comme de nombreuses personnes le font chaque année... ou vous pouvez faire des heureux en les donnant à des associations !

Donnez vos cadeaux de Noël à des associations caritatives !

Elles sont en effet plusieurs à recevoir les cadeaux. Parmi elles, le Secours Populaire, Emmaüs, les Restos du Coeur, L'Armée du Salut ou encore Oxfam France. Vous pouvez également les donner sur des sites internet comme donnons.org, Recupe.net ou Consoglobe.com. L'application Trocr permet également de donner vos cadeaux au profit d'une association.

Pour les vêtements ou chaussures, vous pouvez les déposer dans un point Relais : les objets donnés seront revendus à bas prix dans les 73 boutiques solidaires Ding Fring à travers la France. Si vous voulez vous débarrassez de livres, vous pouvez le faire sur Recyclivre.com qui les récupère et les revend pour la bonne cause : 10 % du prix de vente net sont ainsi reversés à des associations qui luttent contre l'illettrisme et agissent pour l'accès à la culture ou la préservation de l'environnement. Sachez aussi que des sites de dons entre particuliers existent, comme GEEV lancé en avril 2017.

Si vous souhaitez faire une bonne action tout en gagnant un peu d'argent, vous pouvez vous rendre sur le site Cestbonesprit.fr, qui vous propose de reverser la totalité ou une partie de la somme de la vente à une association de son choix, parmi les Apprentis d'Auteuil, Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du monde, Handicap International, Pompiers sans frontières ou encore Solidarités nouvelles pour le logement. Bref, pour Noël, faites une bonne action !