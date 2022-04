Emma Smet en couple avec Kylian M'Bappe ? Saoulée, elle réagit à la rumeur

Depuis plusieurs mois, une rumeur circule sur un possible couple Emma Smet et Kylian M'Bappé. L'héroïne de la série Demain nous appartient a réagi et s'est montrée particulièrement agacée. En effet, la petite-fille de Johnny Hallyday, qui fera bientôt ses débuts au cinéma dans Les Segpa, veut rester discrète sur sa vie privée et ne souhaite pas qu'on lui parle de son éventuelle relation avec la star du PSG.