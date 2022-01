Emma Roberts célibataire ? Après la naissance de leur enfant, l'actrice et Garrett Hedlund auraient rompu

A en croire certains, l'amour ne durerait que trois ans. Et malheureusement pour Emma Roberts - la star de la comédie romantique Holidate, et Garrett Hedlund, ce n'est pas eux qui devraient contredire ce triste adage. A en croire les révélations du magazine People, le couple serait aujourd'hui séparé après trois années de relation.

Emma Roberts, jeune maman célibataire

Une rupture qui aurait en réalité eu lieu il y a déjà plusieurs semaines et qui aurait été inévitable. Alors que Emma Roberts et Garrett Hedlund ont accueilli leur premier enfant en décembre 2020, un petit garçon prénommé Rhodes, ces derniers mois auraient été particulièrement mouvementés pour les deux ex.

Pour l'heure, aucun détail n'a encore été apporté à ce sujet, et on ne sait donc pas si c'est cette nouvelle vie de jeunes parents ou leurs carrières respectives qui ont pu causer cet éloignement. En revanche, malgré une situation qui ne serait pas idéale, "c'est triste (...) et c'est difficile", certaines sources ont déjà assuré à People que les deux stars "font aujourd'hui leur maximum pour être des co-parents" responsables et solidaires.

A ce sujet, on pouvait déjà constater le 28 décembre 2021, pour le premier anniversaire de leur fils, que les deux ex étaient effectivement prêts à continuer à partager les grands moments de la vie de Rhodes ensemble.