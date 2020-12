Emma Roberts maman : elle a accouché de son premier bébé, découvrez son prénom original

Emma Roberts et Garrett Hedlund : leur bébé est né

Carnet rose ! Emma Roberts et Garrett Hedlund (Troie, Tron : L'Héritage, Pan) sont devenus parents. Selon le très renseigné site TMZ, la star du film de Noël Holidate sur Netflix aurait accouché de son premier bébé. Une naissance qui se serait passée dans un hôpital à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), ce dimanche 27 décembre 2020. Le tabloïd a précisé le sexe du bébé : un garçon.

Et le média US a même réussi à se procurer le prénom original du bébé. Alors, comment Emma Roberts et Garrett Hedlund ont appelé leur fils ? Il se prénommerait Rhodes. Oui, c'est original vu que Rhodes est connu pour être une île grecque (et aussi une ville en Grèce qui se trouve sur l'île de Rhodes justement). "On nous a dit qu'il pesait environ 4 kg et que le bébé et la maman se portent très bien après l'accouchement" a même précisé TMZ.

Moins d'un an après s'être mis ensemble, ils sont devenus parents

Il s'agit du premier enfant du couple. Pour rappel, Emma Roberts et Garrett Hedlund avaient commencé à sortir ensemble en 2019. C'était peu de temps après qu'elle ait rompu ses fiançailles avec son ex, Evan Peters. (qu'elle avait rencontré sur le tournage de la série American Horror Story, dans laquelle ils jouaient tous les deux).

En juin 2020, la mère de l'actrice aussi vue dans Scream Queens, Scream 4 ou encore Valentine's Day avait confirmé la grossesse de sa fille. Mais Emma Roberts avait attendu fin août 2020 avant de confirmer être enceinte de son premier enfant avec Garrett Hedlund, en précisant attendre un garçon. Une grossesse dont elle a ensuite partagé plusieurs photos de baby bump sur les réseaux.