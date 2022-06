Emma Keitmann (La Villa 7) découvre que Julien l'a trompée : "c'est définitivement terminé"

Nouveau coup dur pour Emma Keitmann ! La candidate a intégré le casting de La Villa des Coeurs brisés 7 avec la problématique : "L'amour n'existe pas". En effet, depuis ses débuts à la télé dans Les Princes de l'amour 7, elle enchaîne les déceptions amoureuses. Son ex, Allan Guedj, a même embrassé une autre fille devant elle dans Les Vacances des Anges 4.

Dans La Villa des coeurs brisés 7, Emma a bien pensé que son petit coeur pourrait être réparé quand elle a rencontré Julien. Ils ont eu un véritable coup de foudre et ont quitté l'aventure main dans la main. Malheureusement, le retour à la vie normale n'a pas été tout rose pour le couple et leur relation a été rythmée de hauts et de bas. Récemment, Emma a pris la parole sur Instagram et a expliqué que Julien avait fait des choses qui l'ont "énormément blessée".

"Vraiment tous les mêmes"

Finalement, la bombe blonde a voulu donner une nouvelle chance à leur amour et a décidé de venir voir son chéri à Paris ce week-end. Dans un questions/réponses sur Instagram, elle a même indiqué que tout était en bonne voie. Mais malheureusement, quelques instants plus tard, c'est une toute autre Emma qu'on a vu en story ! En effet, elle a révélé qu'elle avait appris que Julien l'avait trompée ! "Etre venue voir son mec à Paris et découvrir qu'il entretient d'autres relations avec des meufs... Vraiment tous les mêmes. Aujourd'hui, vous ne me ferez plus jamais changer d'avis sur ça" écrit-elle, dépitée.