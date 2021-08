Eminem au casting de BMF (Black Mafia Family), la nouvelle série de 50 Cent

Surprise, Eminem et 50 Cent vont prochainement se retrouver lors d'un projet très spécial. Surprise n°2, cela n'aura rien à voir avec la création d'un nouvel album ou l'enregistrement d'un simple featuring. Au contraire, c'est pour la télévision que les deux rappeurs vont collaborer.

Nouvelle série sur la drogue et le hip-hop pour 50 Cent

Depuis quelques années maintenant, 50 Cent fait en effet le bonheur du monde des séries. Ainsi, après avoir joué et produit Power (Starz) - fiction centrée sur une famille mêlée à un grand réseau de drogues à New York, l'interprète de In Da Club a récemment participé à la production de For Life (ABC), une série adaptée de l'histoire vraie d'Isaac Wright Jr, un homme emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, et qui a profité de son séjour en prison pour devenir avocat et faire acquitter de nombreux innocents.

Fort de cette expérience et du succès de ces créations, 50 Cent prépare aujourd'hui BMF (Black Mafia Family) pour Starz, une nouvelle série adaptée de faits réels. Elle sera cette fois-ci centrée sur Demetrius "Big Meech" Flenory et Terry "Southwest T" Flenory, deux frères qui, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, ont géré l'un des plus grands réseaux criminels de Detroit et des USA liés à la drogue, avant de monter un gros label de musique (BMF Entertainment) afin de blanchir leur argent (voir la bande-annonce dans notre diaporama).

Eminem au casting

Le rapport avec Eminem ? La star a été recrutée pour incarner Rick Wershe, alias White Boy Rick - là aussi une personne réelle, connu pour avoir été l'un des plus jeunes informateurs du FBI avant d'être lâché par l'organisation, ce qui l'a à son tour plongé dans le trafic de drogues.

A l'heure actuelle, on ne connait pas encore l'importance de son rôle dans la série, mais 50 Cent s'est déjà montré heureux de pouvoir collaborer avec l'auteur du Godzilla Challenge. Dans un communiqué envoyé à The Wrap, le rappeur/producteur a notamment déclaré, "Je suis honoré et reconnaissant de voir mon très bon ami Em soutenir ma nouvelle série. On ne pouvait pas faire une série basée à Detroit sans y incorporer la légende qu'est Eminem !" Et forcément, on a hâte d'en découvrir le résultat à l'écran !

C'est le 26 septembre 2021 que Starz débutera la diffusion de BMF aux USA.