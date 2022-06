Emilie (Mariés au premier regard 2022) a failli dire "non" à Frédérick : "ça a été caché", "Je ne m'attendais pas à lui"

Si les experts de Mariés au premier regard ont parfois du talent et arrivent à donner vie à de véritables couples, il n'est pas rare qu'ils se plantent également totalement. Et la saison 6 de MAPR diffusée cette année sur M6 nous a offert deux exemples flagrants.

Le premier ? Le duo Caroline et Axel qui, sous fond d'égo, n'a pas arrêté de se faire la guerre dès leur rencontre. Le second ? Emilie et Frédérick qui, malgré une cérémonie qui laissait espérer de belles choses pour la suite, sont rapidement passés de "complices" à "ennemis" avec notamment, en point d'orgue, la menace d'une plainte. Rien que ça.

Et c'est justement cette évolution du duo Emilie / Frédérick, marqué par de nombreux clashs sur les réseaux sociaux au fil des semaines, qui a surpris tout le monde tant ce qui était dévoilé à l'écran mettait à l'inverse en scène une relation plus saine. Pourtant, comme vient de l'annoncer la jeune femme, c'était inévitable.

Emilie n'était pas fan de Frédérick dès le premier regard

Invitée de l'émission Chez Jordan, la candidate a confessé que dès leur rencontre, quelque chose n'allait pas de son côté. "Quand je le vois pour la première fois, mon coeur bat et tout de suite, il y a l'inquiétude qui vient. Je ne le sens pas du tout et ma famille ne le sent pas non plus, a-t-elle dans un premier temps confié. D'ailleurs, ça a été caché mais j'ose pas regarder ma famille et j'avais peur de ce que mon père pourrait me dire".

En cause ? A en croire ses propos, elle aurait immédiatement compris que leurs personnalités n'étaient pas compatibles et ne pouvaient pas donner lieu à quelque chose de crédible, "Frédérick est très sympathique mais je vois tout de suite le côté fêtard".

"J'ai failli dire non"

Mais alors, pourquoi a-t-elle finalement accepté d'aller au bout du concept en épousant Frédérick malgré ses doutes ? Par simple ouverture d'esprit, "On dit oui parce qu'on a vraiment envie de trouver la bonne personne. Et j'ai vraiment fait confiance aux experts de l'émission. Je ne pouvais pas juger une personne sur une première impression, c'est idiot." Elle l'a ensuite ajouté, "Je veux gratter à ce moment-là. Honnêtement, j'ai failli dire non. Je ne m'attendais pas à lui".

Comme quoi, il faut toujours écouter son instinct et ne pas se méfier des premières impressions, qui sont souvent bonnes.