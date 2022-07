Emilie Fiorelli de nouveau en couple avec M'Baye Niang ? Sa mise au point après des rumeurs

Après une relation compliquée faite de plusieurs séparations, Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ont mis un point final à leur couple. Le joueur des Girondins de Bordeaux aurait été infidèle et ça n'a évidemment pas fait plaisir à sa chérie. "OUI j'ai été trompée et pas qu'une fois. OUI j'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterai d'étaler ici, je n'en suis pas fière !" avait-elle expliqué en mai dernier.

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang aperçus ensemble, certains fans s'emballent

Sauf que deux mois après avoir dévoilé les agissements de son ex, certains internautes ont évoqué un retour de flamme entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang. Pourquoi ? Les deux ex ont été aperçus en vacances ensemble avec leurs enfants Louna et Farrell. L'ex-gagnante de Secret Story a confié sur Instagram avoir reçu beaucoup de messages d'abonnés lui demandant s'ils se sont remis en couple. Et elle a décidé de répondre cash : "Non, nous ne sommes plus ensemble. On essaie simplement de s'entendre dans l'intérêt des enfants" a-t-elle expliqué. C'est donc tout simplement pour ne pas trop dépayser leurs jeunes enfants (Louna a 4 ans et Farrell va bientôt avoir 2 ans), que les deux ex ont passé du temps ensemble, rien de plus !

"Je n'ai pas le temps d'avoir quelqu'un dans ma vie"

Et d'ailleurs, aujourd'hui, Emilie Fiorelli explique aussi ne pas être prête à se lancer dans une nouvelle relation. "Je ne suis pas en couple. Je n'en ai pas envie avec des enfants en bas âge. Je n'ai pas le temps d'avoir quelqu'un dans ma vie, je n'en ressens pas le besoin et je n'ai pas envie de faire de la peine à mes enfants" a expliqué l'ex-candidate de Mamans & Célèbres dans un question/réponse sur Instagram.