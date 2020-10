Elite : Ester Expósito (Carla) de retour dans la suite ? Elle répond

A la fin de la troisième saison d'Elite, plusieurs personnages ont fait leurs adieux et quitté Las Encinas pour suivre des études supérieures. Parmi eux ? Lu (Danna Paola), Valerio (Jorge Lopez), Nadia (Mina El Hammani), Polo (Alvaro Rico) et Carla (Ester Expósito). Cette dernière n'a pas mis très longtemps à rebondir puisqu'elle était au casting de la mini-série Quelqu'un doit mourir, disponible sur Netflix depuis le 16 octobre.

Ester Expósito se voit-elle revenir dans une possible saison 5 de Elite ?

Si Danna Paola a confié être prête à revenir dans Elite si la série a droit à une saison 5, ce n'est pas vraiment le cas d'Ester Expósito. Interrogée à ce sujet par SensaCine, l'actrice espagnole a expliqué être prête à tourner la page pour de bon. "J'ai dit au revoir à ce super personnage et à ce super projet avec beaucoup d'amour et une sensation douce-amère car ce n'est évidemment pas facile de dire au revoir à quelque chose qui vous a tant donné. (...) Je porterai toujours Carla avec moi, il y aura une part d'elle en moi." a d'abord confié l'actrice avant d'ajouter : "C'est le moment de faire le grand saut et de profiter de ce qu'Elite m'a proposé pour continuer à grandir dans ma carrière".

Selon Ester Expósito, l'arc autour de son personnage est d'ailleurs bel et bien terminé. "Ce que Carla pouvait raconter a été dit" déclare la star espagnole qui ajoute que son départ du show a été mûrement réfléchi. Pour parer au départ des acteurs, la saison 4 d'Elite a déjà recruté de nouveaux visages pour jouer de nouveaux élèves de Las Encinas aux côtés d'Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) et Georgina Amoros (Cayetana).