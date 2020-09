Eddy (Les Anges 12) : "Sofiane n'assume pas du tout ce qu'il a fait pendant la nuit avec Rania"

Après le départ de Yumee et Illan, suite à l'infidélité du candidat avec Chani, les jumelles Rania et Rawell ont intégré l'aventure des Anges 12 séparément : l'une est arrivée direct dans la villa à Hong Kong tandis que l'autre soeur a débarqué à Tokyo pour rejoindre Océane, Jonathan et Rémy. Leur intégration s'est plutôt bien passée, surtout pour Rania qui se rapproche de plus en plus de Sofiane. Un nouveau couple va-t-il bientôt naître ?

Eddy et Sarah Lopez VS Sofiane

Pour le moment, les deux candidats des Anges 12 en sont toujours au stade de la découverte, mais pour Eddy et Sarah Lopez, il s'est déjà passé plus entre eux. Curieux, comme à leur habitude, les potes ont entendu que Sofiane et Rania se sont parlés en tête à tête à l'abri des regards en pleine nuit : ils n'ont donc pas perdu de temps pour interroger l'ex-candidat des Anges 4.

Une mauvaise idée dès le matin. Pour preuve, Sofiane a moins de patience et monte vite dans les tours : "Pourquoi vous faites les commérages de commérages, je vous dois quelque chose ? Ouais, j'ai parlé avec elle, je vous dois quelque chose ?" Pour Eddy, "Sofiane n'assume pas du tout ce qu'il a fait pendant la nuit et surtout le comportement qu'il a eu hier toute la journée, ça m'excède." Sarah Lopez et le meilleur pote d'Anaïs Camizuli décident quand même de faire profil bas pour ne pas que l'ancien flirt de Nabilla Benattia vrille. Sympa l'ambiance dès le petit déj !