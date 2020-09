Eddy (Les Anges 12) et Jaja agressés et volés : ils racontent tout et se disent "révoltés"

Eddy (Les Anges 12) agressé et volé avec Jaja, il témoigne

Les deux habitués des émissions de télé-réalité se sont fait agresser et voler. Eddy, candidat emblématique qui a fait son retour dans Les Anges 12 (Les Anges : Asian Dream) sur NRJ12 a en effet raconté ce que lui et Jaja ont vécu. "Je reviens vers vous pour vous partager ce qui m'est arrivé lundi 21 septembre 2020 au soir à moi et mon ami Jaja. En effet, nous allions rejoindre des amis pour dîner quand nous nous sommes faits agresser physiquement et verbalement par deux individus cagoulés" a-t-il expliqué dans sa story Snapchat.

Celui que vous aviez aussi pu voir dans Les Anges 6 et Les Anges 8 sur NRJ12, dans La Villa des Coeurs Brisés 2 sur TFX ou encre dans Secret Story 7 sur TF1 a ajouté : "Grâce à Dieu plus de peur que de mal (je vous épargne les détails). Cette histoire a gravement touché mon ami. Je trouve ça aberrant qu'en 2020 on se fasse encore agresser en pleine rue. Soyez prudent les amis, on dit souvent que cela n'arrive qu'aux autres mais ça peut nous tomber dessus quand on s'y attend le moins. Faites attention à vous et surtout restons vigilants".

Jaja, qui a notamment participé aux Anges 10, aux Vacances des Anges 2 et Les Vacances des Anges 3 sur NRJ12 mais aussi à Secret Story 10 sur TF1 a lui aussi réagi. Dans sa story Instagram, celui qui a perdu 27 kilos en quelques mois a avoué : "J'ai eu très peur. Ils ont essayé d'arracher nos portables, ils ont pris ma valise. Nos potes sont intervenus et ils ont réussi à tout récupérer". "En fait ils nous ont reconnu" a-t-il confié, "Je suis révolté. On était à Aubervilliers et on s'est rendu compte qu'on était suivi", "l'agression s'est passée très vite" et "j'ai essayé de me débattre, j'ai sauté dans une voiture".