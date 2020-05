Ed Sheeran devient prof de musique : sa belle surprise aux enfants d'une école primaire

Ed Sheeran s'invite dans une classe d'école primaire

Comme l'a relaté The Sun, Ed Sheeran a fait une belle surprise à des enfants britanniques. Celui qui fait partie des artistes les plus streamés de l'Histoire sur Spotify a en effet contacté une classe de l'école primaire d'Ecclesbourne, dans le sud de Londres en Angleterre, sur l'application Zoom. Avec l'aide du maître d'école Timothy Spoerer, la star a ainsi donné un cours de guitare aux jeunes élèves en visioconférence, la pandémie de coronavirus l'empêchant de se déplacer physiquement. L'artiste leur a montré comment jouer plusieurs de ses tubes, comme par exemple Perfect.

Le chanteur anglais qui s'était marié en secret à Cherry Seaborn a même discuté en visio avec les enfants de cette classe. "Je n'étais pas très intelligent à l'école, j'ai cru que j'étais un idiot pendant très longtemps. Je ne pouvais pas faire de maths, de sciences et d'anglais et on m'a dit que pour réussir dans la vie, il fallait faire ces choses" leur a-t-il avoué, "J'aimais jouer de la musique, c'est ce qui me rendait le plus heureux. Mon père m'a toujours dit, si tu veux être musicien, travaille très dur".

Il révèle qu'il sortira une nouvelle chanson en 2021

Passionné depuis toujours par la musique donc, Ed Sheeran a précisé à ces jeunes fans qu'avant de devenir célèbre, il a dû se battre pour se faire un nom : "Je voulais faire de la musique mon métier, mais c'était beaucoup de travail et de difficultés", "la façon dont je gagnais mes revenus et payais mes factures était de jouer des reprises lors des mariages".

Il a aussi répondu à la question que beaucoup d'élèves lui ont posé : quand est-ce qu'il sortira un nouveau single ? Son prochain son n'est pas prévu avant "un certain temps", sans doute "à un moment de l'année prochaine". Il faudra donc attendre 2021 avant de pouvoir écouter un titre inédit du chanteur. Pour rappel, en décembre 2019, Ed Sheeran avait annoncé faire une pause dans sa carrière pour se concentrer sur lui et ses proches. Il a d'ailleurs confirmé aux enfants qu'il a eu "besoin d'une année de congé sans rien faire" pour "retrouver une vie normale".