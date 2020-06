Doctor Who saison 13 : pas d'épisode de Noël cette année ? Une actrice se confie

2020 n'est pas aussi terrible qu'on veut bien nous le faire croire. Certes, on vient de se taper une crise sanitaire et on s'apprête à connaître une crise économique, néanmoins, cette ambiance "fin du monde" prédite par les Mayas n'empêche pas l'éclosion de quelques bonnes nouvelles par instant. Et ce n'est pas Doctor Who qui nous fera penser le contraire.

Un épisode de Noël très dangereux

C'est une habitude - loin d'être régulière, mais une habitude quand même, la série de science-fiction de la la BBC adore offrir aux fans, en plus d'une saison complète, un épisode bonus à Noël. Et bien Mandip Gill - l'interprète de Yasmin, vient de le confier au micro de EW, malgré une industrie du divertissement quasiment à l'arrêt suite à l'épidémie de Coronavirus, un tel "Christmas Special" verra miraculeusement le jour cette année.

"Oui, je peux vous le confirmer, il y aura un épisode pour les fêtes" a révélé l'actrice, ajoutant avec enthousiasme, "Nous avons eu énormément de chance, parce que nous avons réussi à boucler le tournage à temps". Et si la nouvelle compagne du Doctor n'a pas souhaité en dire davantage sur ce qui nous attend, elle a néanmoins promis "Ça sera très excitant à voir !", en même temps que le site US a dévoilé le titre de ce fameux épisode : "Revolution of the Daleks".

Comme si l'héroïne de Jodie Whittaker n'avait pas assez souffert durant la saison 12 face aux Cybermen et au Maître, place désormais à de nouveaux vilains emblématiques. Pas de chance.