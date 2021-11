Doctor Who saison 13 : Mandip Gill (Yaz) prête à quitter la série avec Jodie Whittaker ? Elle répond

Mandip Gill (Yaz) prête à quitter Doctor Who ?

C'est désormais officiel : la saison 13 de Doctor Who - actuellement diffusée sur la BBC en Angleterre, sera la dernière pour Jodie Whittaker. La comédienne l'a révélé cet été, elle a pris la décision de quitter la série après trois belles années en tant que Time Lady. Un départ qui en entraînera un autre, puisque Chris Chibnall - le showrunner, laissera également sa place à Russell T. Davis lors de la saison 14.

Deux futures absences majeures qui feront suite aux récents départs de Bradley Walsh (Graham) et Tosin Cole (Ryan), mais qui ne devraient en revanche pas motiver Mandip Gill à suivre leurs pas. Au détour d'une interview accordée à EW, l'interprète de Yaz a confessé que son avenir dans la série anglaise n'était pas encore tracé.

"Les compagnons peuvent très bien rester"

A la question, "Le départ de Jodie laisse entendre que vous aussi vous allez partir, pouvez-vous le confirmer ?", la comédienne a tout simplement déclaré, "Premièrement, je ne peux rien confirmer. Deuxièmement, il n'y a pas de règles à ce sujet". Elle l'a en effet rappelé, "Les compagnons peuvent très bien rester après [un changement de Doctor]". Parmi les cas les plus récents, on se souvient notamment de Jenna Coleman (Clara) qui a joué avec Matt Smith (Eleven) et Peter Capaldy (Twelve).

Puis, Mandip Gill l'a révélé, le cas des compagnons n'est généralement pas un problème pour les créateurs. Au contraire, le public est toujours ouvert à n'importe quelle idée narrative, ce qui pourrait jouer en sa faveur l'an prochain, "Les fans sont toujours très bons quand il s'agit d'accepter un tout nouveau casting, avec de nouveaux compagnons, comme ils sont également incroyables quand il reste un compagnon du précédent Doctor, car c'est quelque chose qui fait sens".

Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas aujourd'hui que l'on sera fixé sur son avenir à l'écran. Une surprise ? Pas vraiment. L'actrice l'a ensuite assuré, il est de toute façon trop tôt pour elle pour révéler quoi que ce soit à ce sujet, "Nous n'avons pas encore terminé de tourner tous les épisodes. Donc ça peut très bien aller dans un sens comme dans l'autre. (...) Donc qui sait ? Mais sachez que j'ai passé le meilleur moment de ma vie sur la série".

Pour rappel, la saison 13 sera composée de 6 épisodes jusqu'en décembre + 3 épisodes spéciaux en 2022.