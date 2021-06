DJ Snake remixe le tube indien Enjoy Enjaami pour Spotify : "l'Inde est spéciale pour moi"

Spotify Singles : DJ Snake dévoile son remix du hit indien Enjoy Enjaami

Spotify se renouvelle sans cesse, que ce soit avec les Pet Playlist pour vos animaux de compagnie ou encore les Spotify Singles. En ce lundi 21 juin 2021, jour de la Fête de la Musique, Spotify a lancé ses Spotify Singles en Inde. Le concept ? "Offrir aux artistes l'opportunité de réenregistrer une de leurs chansons existantes ou de reprendre une chanson de leur choix d'une manière nouvelle, souvent en collaboration avec un artiste" comme l'indique le communiqué.

En mai 2021, les Singles de Spotify ont dépassé les 5 milliards de streams, preuve de leur succès. Après des collabs entre Céline Dion et Chris Isaak, SahBabii et Joji ou encore R3HAB et GATTUSO, c'est au tour de DJ Snake et de Dhee, artiste tamoul, de collaborer sur le titre Enjoy Enjaami.

DJ Snake, connu pour ses tubes Bird Machine, Turn Down for What, Middle, Let Me Love You ou encore Taki Taki en feat. avec Selena Gomez, Cardi B et Ozuna a ainsi dévoilé son remix du morceau indien. Pour rappel, DJ Snake avait déjà montré son amour pour la culture indienne avec les tubes Lean On, en collaboration avec MØ et Major Lazer et Magenta Riddim.