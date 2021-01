District Z : Héloïse Martin traumatisée par le jeu ? "On avance avec la peur au ventre"

Ce vendredi 1er janvier 2021, TF1 a diffusé un nouveau numéro de District Z, son jeu d'aventure horrifique à la frontière entre Fort Boyard et The Walking Dead. A cette occasion, c'est Héloïse Martin - comédienne vue récemment dans Grand Hôtel, qui a tenté l'expérience et vécu un petit choc.

Un tournage flippant

Et pour cause, là où le résultat sur notre écran de télévision n'a finalement rien de flippant, l'ambiance sur le plateau serait à l'inverse terrifiante. Interrogée à ce sujet par Téléstar, l'actrice a confessé, "Est-ce que j'ai eu peur ? Oh oui ! Le jeu démarre et Denis Brogniart nous dit qu'on a toute la nuit pour survivre. On est alors livrés à nous-mêmes et on avance avec la peur au ventre."

Selon elle, les candidats n'ont jamais un seul instant de répits et font donc face à l'angoisse permanente de l'inconnu, "Les zombies débarquent à droite, à gauche... On court dans le noir, dans la forêt, on est vraiment dedans. C'est impressionnant."

Une émission dangereuse

A noter par ailleurs que l'intensité de District Z se fait ressentir jusque dans la santé des participants. Entre le stress et les objectifs à atteindre, Héloïse Martin n'a ainsi pu échapper à la blessure, "Pendant ma dernière épreuve, dans un cimetière abandonné, j'allais rejoindre un coéquipier et, en courant, j'ai chuté dans une tombe..." Et là encore, si à l'écran cela semblait être presque anecdotique, la pote de Rayane Bensetti a tout de même confié, "Je me suis fait une double entorse, j'ai fini l'émission dans une brouette".