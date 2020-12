District Z : Camille Combal blessé sur le tournage, il raconte cette anecdote pas vue à la télé

Après Denitsa Ikonomova, Arnaud Ducret , Cartman, Michaël Youn et Vincent Desagnat , ce sont Kev Adams, Jarry, Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Camille Combal qui ont tenté l'expérience de District Z sur TF1 ce vendredi 18 décembre 2020. Ce nouvel épisode a une fois de plus fait beaucoup réagir les internautes sur les réseaux sociaux, pas forcément dans le sens souhaité : certains ont encore comparé l'émission à Fort Boyard tandis que d'autres se sont directement moqués du programme et de Denis Brogniart.

Une histoire sur District Z pas vue à la télé

Face aux nombreux messages négatifs pas cohérents avec les bonnes audiences (qui ont quand même dégringolé pour le deuxième numéro : elles sont passées de 5,4 millions à 3,6 millions de téléspectateurs), Arthur et son équipe ont demandé "une analyse poussée des interactions sur Twitter, pendant la diffusion de Disctrit Z". 400 faux comptes Twitter, crées pour dénigrer District Z, ont alors été découverts. Une série de plaintes a donc été déposée, mais en attendant d'en savoir plus sur cette affaire judiciaire, on vous raconte une petite anecdote pas vue à la télé sur TF1.

"Je me suis un peu pété le genou"

Alors que Camille Combal et les autres étaient en train de sortir de la zone désaffectée après une longue nuit entouré de zombies, il a eu la mauvaise idée de prendre Kev Adams sur son dos. Résultat ? Il s'est blessé au genou. Une histoire que le présentateur a déjà raconté cet été lors du tournage de Mask Singer 2 : "District Z, c'est une folie cette émission. J'ai tourné avec Kev Adams et Jarry et à un moment donné j'ai dû porter Kev, je vais trahir un secret de tournage mais on n'a pas été malins. On aurait dû faire l'inverse. Je me suis un peu pété le genou", rapporte Télé Loisirs.

Camille Combal n'est pas le seul à s'être blessé sur le tournage de District Z comme l'a raconté Arthur, le producteur et créateur du programme : "Ils ont tous perdu plus d'un kilo à la fin de ce tournage. Certains se sont même blessés. Heloise Martin s'est fait une entorse en tombant dans une tombe dans le cimetière."