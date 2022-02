Disneyland Paris Pride 2022 : Bilal Hassani, Mika et un tas de surprises pour célébrer la diversité

Chaque année, avec sa Disneyland Paris Pride, le parc parisien célèbre la diversité et la tolérance à l'occasion du mois des fiertés (qui tombe chaque mois de juin au cas où vous l'aviez oublié). Et en 2022, le DLP nous prépare une fête mémorable avec des artistes, des animations et des attractions jusqu'au bout de la nuit.

Bilal Hassani et Mika s'invitent à Disneyland Paris

C'est le 11 juin prochain, dès 20h, que Disneyland Paris va célébrer les fiertés avec une soirée mémorable. Et pour cause : vous pourrez profiter du parc jusqu'à 2 heures du matin, avec des attractions accessibles même une fois la nuit tombée. Parfait pour redécouvrir de nuit les meilleures attractions du parc !

Mais ce n'est pas tout : en plus de la présence des personnages pour des séances photos et la Parade Disney des Fiertés aux Mille Couleurs, le parc va aussi organiser un grand concours de Playback Disney et une soirée dansante. Et pour fêter les fiertés comme il se doit, le parc a aussi miser sur la venue de trois artistes pour un grand concert. Sont attendus sur scène Bilal Hassani, Mika et la chanteuse britannique Becky Hill.

Les réservations sont déjà ouvertes sur le site de Disneyland Paris. Prix de l'entrée ? 89€ par personne (adultes et enfants au même tarif) pour la soirée, entre 20h et 2h du matin. Avant ça, vous pouvez toujours aller au parc pour fêter les 30 ans de Disneyland Paris. Retrouvez le programme de cet anniversaire sur PRBK.