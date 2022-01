Disneyland Paris fête ses 30 ans : Avengers Campus, nouveaux shows... Les nouveautés qui vous attendent

La création de Jardins Féériques

Pour fêter les 30 ans, le parc Disney accueillera des Jardins Féériques. Au total, 10 jardins thématiques ont été imaginés pour célébrer la nature et incarner la diversité des personnages Disney et Pixar. Il y aura des sculptures et oeuvres d'art toute en brillance, en scintillance et en couleurs. Des créations qui seront lumineuses à la tombée de la nuit, pour un rendu encore plus magique ! Une véritable promenade enchantée pour petits et grands.