Dirty Dancing : non, Patrick Swayze ne sera pas remplacé dans la suite

Sorti en 1987, Dirty Dancing reste pour beaucoup un film complètement culte non seulement par ses scènes de danse mais aussi pour l'histoire d'amour entre Bébé (Jennifer Grey) et Johnny (Patrick Swayze). Au fil des années, certains ont essayé de surfer sur ce succès comme avec Dirty Dancing : Havana Nights sorti en 2004 dans lequel Patrick Swayze faisait une apparition, avec une comédie musicale ou même avec un remake très critiqué, sous forme de téléfilm, sorti pour les 30 ans du long-métrage. Mais surprise, en août 2020, on apprenait qu'une suite officielle était en préparation avec Jennifer Grey en productrice et pas seulement : la star reprendra son rôle de Bébé dans le film. Pour l'instant, très peu d'infos ont filtré au sujet du projet.

"On ne remplace pas ceux qui nous ont quittés"

Mais que les fans inconditionnels de Dirty Dancing se rassurent : un nouveau Johnny Castle n'est pas au programme. Dans le film original, Johnny n'est autre que le prof de danse sexy et rebelle dont Bébé va tomber amoureuse. C'est Patrick Swayze qui jouait le personnage mais l'acteur est décédé en 2009 à 57 ans des suites d'un cancer du pancréas. Interrogée par People, Jennifer Grey a annoncé officiellement que le personnage ne sera pas remplacé pour ce nouveau projet. "Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on ne remplace pas ceux qui nous ont quittés, on essaiera jamais de répéter ce genre de magie." a-t-elle déclaré, ajoutant : "Il faut aller vers quelque chose de différent".

Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va se passer dans cette suite, à part que Bébé fera une apparition, d'une façon ou d'une autre. Jon Feltheimer, le Président du studio Lionsgate avait teasé à propos du film l'été dernier : "Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent". Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.