Desperate Housewives : Andrea Bowen, Shawn Pyfrom... que deviennent les enfants de la série ?

Max et Charlie Carver (Porter et Preston Scavo)

Lorsqu'ils ont débarqué dans la série pour reprendre les rôles de Preston et Porter Scavo, Max et Charlie Carver avaient déjà 20 ans. Par la suite, on a pu les voir ensemble dans Teen Wolf et dans The Leftovers. Par la suite, Charlie a joué dans la série When We Rise, au théâtre à Broadway dans The Boys in the Band (une adaptation en film est en cours de préparation) et sera prochainement au casting de Ratched, une série produite par Ryan Murphy pour Netflix. Côté vie privée, Max Carver a été en couple avec Holland Roden (Lydia dans Teen Wolf). Quant à Charlie, il a fait son coming-out en janvier 2016.