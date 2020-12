Descendants : Sofia Carson a failli ne pas jouer dans les films de Disney

Difficile d'imaginer la saga Descendants - dont la porte à un 4ème film est ouverte, sans l'actrice Sofia Carson au casting. Pourtant, elle vient de le confesser lors d'une interview accordée dans l'émission Chicks in the Office, elle aurait pu ne jamais incarner Evie. Quoi ? Comment ? A en croire ses propos, tout s'est joué au dernier moment.

Descendants aurait dû se faire sans Sofia Carson

La comédienne l'a rappelé, avant que le projet Descendants ne soit officialisé, elle commençait déjà à se faire un petit nom dans l'univers de Disney, "Je me souviens que je tournais Austin & Ally durant l'été et je crois que ma première audition pour Descendants était vers l'automne de la même année. Les personnes qui s'occupaient du casting chez Disney Channel commençaient à me connaître".

Malheureusement, même si la carrière de Sofia Carson empruntait donc la bonne direction à cette époque, son talent n'a visiblement pas suffisamment sauté aux yeux des producteurs à cet instant, "Quand je me suis présentée pour mon premier rôle pour Descendants, je ne l'ai pas décroché".

Une seconde chance miraculeuse

Mais alors, comment a-t-elle finalement réussi à inverser la situation ? Grâce au monde magique... des coïncidences. A peine le temps d'être déçue par cet échec, Sofia Carson avait en effet déjà décroché un autre travail auprès de.... Dove Cameron, "Je crois qu'ensuite vers février, j'étais attendue pour un rôle dans Liv et Maddie, c'était un rôle de guest". Problème, "Mais je suis tombée malade. Et à cause de ça, je n'ai pas pu jouer ce rôle."

Or, comme le hasard fait parfois bien les choses, les équipes de Descendants avaient au même moment encore un rôle à compléter pour le film. Et cette fois-ci, Sofia Carson n'est pas passée à côté de l'occasion, "Du coup, c'est ce qui m'a permis d'être ensuite disponible pour repasser un casting pour Descendants. C'est vraiment étrange, mais si j'avais pu me rendre sur Liv et Maddie, je n'aurais finalement jamais été castée comme Evie."