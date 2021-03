Des seins de femmes non censurés pour la 1ère fois dans une pub aux US, et c'est pour la bonne cause

Une pub avec des seins de femmes diffusée lors des Golden Globes 2021

Sur tous les réseaux à l'exception de Twitter, les tétons des femmes se font striker, comme si des seins de femmes étaient choquants, vulgaires et forcément sexualisés. Mais les mentalités sont en train de changer, petit à petit. La preuve avec la marque Frida Mom, spécialisée dans les produits de parentalité. Elle a réussi à passer une publicité montrant des seins de femmes à la télévision américaine, sans censure. Une grande première ! Et en plus, le spot publicitaire a été diffusé à une heure de grande écoute, dans la nuit du 28 février au 29 février 2021, en plein pendant la cérémonie des Golden Globes 2021, sur la très célèbre chaîne NBC.

Les téléspectateurs ont pu y découvrir des mamans en train d'allaiter leurs bébés. Et pour une fois, les tétons des femmes ne sont pas cachés par les têtes des nourrissons, ni même floutés, ils ont été clairement montrés dans une vidéo de plus d'1 minute... Enfin ça, c'est dans la version longue postée sur YouTube et les réseaux. Parce que la pub a été raccourcie pour la télé US, et les tétons ont été enlevés. Mais les seins, eux, sont bel et bien montrés et c'est déjà une petite avancée.

D'ailleurs, Chelsea Hirschhorn, la PDG de Frida Mom, a assuré au New York Times que le message de la pub, "le parcours physique et émotionnel de l'allaitement qui exerce une pression inégalée sur les femmes pour qu'elles 'performent', et qu'il ne faut plus attendre d'elles qu'elles donnent la priorité à la production de lait sur leur propre malaise physique" est toujours là.

Une pub sur les mamans en plein post-partum

Cette publicité, appelée "Stream of Lactation", dévoile non seulement des seins de femmes, mais dénonce aussi les vraies conditions de vie des mamans en plein post-partum. Bien loin des mamans brushées, maquillées et affichant une mine parfaite sur Insta, on y voit des mamans se poser 1 001 questions sur leur enfant et sur l'allaitement : "Est-il trop tôt pour contacter une consultante en lactation ?", "Suis-je une mauvaise mère si j'arrête maintenant ?"... "Il est temps de prendre soin de vos seins, pas seulement de votre bébé" a souligné la marque.

Une pub qui affiche en toute transparence la réalité de l'allaitement en révélant toute la pénibilité, la fatigue, les galères avec les appareils de tire-lait, la douleur, les doutes, la peur ou encore le sentiment de culpabilité que les mamans peuvent ressentir. Des moments de vérité qui font du bien et où beaucoup de mères se sont reconnues, comme elles ont pu le faire savoir dans les commentaires de la vidéo.

Pour rappel, Frida Mom avait déjà essayé de montrer ce que vivent les mamans dans une pub qui avait été censurée par ABC aux Oscars 2020. Les images d'une mère qui se lève la nuit pour changer ses protections après l'accouchement avaient été jugées trop "crues".