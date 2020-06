Derby Girl, Diana Boss... : les nouvelles séries à venir sur France.tv Slash et France.tv

Alors que Netflix galère à convaincre ses utilisateurs avec ses créations françaises, France Télévisions a tout bon ! La série Skam France cartonne chez nous et à l'étranger et aura bien des saisons 7 et 8 et les nouveautés Mental, Stalk et Parlement auront prochainement des saisons 2. Dans les mois à venir, France.tv et France.tv Slash vont miser sur de nouvelles productions. Et il y aura encore plus de séries disponibles !

En 2020

Derby Girl : Chloé Jouannet est la star de cette série qui suit l'histoire d'une ex-patineuse artistique qui a pété les plombs lors d'une finale des Jeux Olympiques. Quelques années plus tard, elle découvre le Roller Derby et se jure de revenir au sommet. Problème, elle rejoint la pire équipe de France. Derby Girl sera disponible à la rentrée sur France.tv Slash. Au casting, on retrouve aussi Sophie-Marie Larrouy, Suzanne De Baecque, Salomé Dienis Meulien, Jisca Kalvanda et Olivia Cote.

Craignos : En 2018, Jean-Pascal Zadi mettait en ligne la web-série Craignos, une comédie centrée sur Ernesto à qui il n'arrive que des galères. La série arrivera sur France.tv d'ici la fin de l'année et sera suivie par Carrément Craignos, qui sera sa suite. Le réalisateur qui est aussi l'acteur principal promet une comédie ancrée dans son époque qui sera centrée sur "la France d'aujourd'hui vue par les quartiers populaires". Politique, écologie, religion, violences policières, aucun sujet ne sera épargné.

En 2021

En plus des nouvelles saisons de Skam, Mental, Parlement et Stalk, voici les autres séries prévues pour 2021 :

Les Engagés - XAOC : Diffusée d'abord sur Studio 4 puis sur France.Tv Slash, la série Les Engagés revient avec une suite. Intitulée Les Engagés - XAOC, elle suivra le destin d'Anzor, un réfugié tchétchène. Une suite qui s'annonce encore plus ambitieuse si on en croit Sened Dhab, directeur de la fiction numérique de France Télévisions. Hicham et les autres seront évidemment de retour.

Girlsquad : Comparée à un "Pretty Little Liars sur la côte ouest", la série suit un groupe d'amies. Chloé, Ruby, Constance et Sofia forment le "Girlsquad". L'été vient de commencer mais les quatre filles vont voir leurs vies bouleversées quand une jeune fille est retrouvée dans le coma au bord de la route. Que s'est-il passé ? Quels secrets cachent les quatre amies ?

Diana Boss : A 23 ans, Malika vient de terminer ses études de droit et devient stagiaire dans un cabinet d'avocat. Mais la jeune femme a une autre passion : le rap. Elle va être rattrapée par Diana Boss, l'artiste qui sommeille en elle. Une série dans la lignée de Validé créée par Marion Seclin.

Louis XXVIII : Et si la monarchie n'avait jamais été abolie... C'est le concept de Louis XXVIII. De nos jours, un terrible accident d'avion cause la mort de la famille royale. L'héritier du trône n'est autre qu'un adolescent immature. Le tournage aura lieu à la fin de l'année.

Caro Nostra : Cette série dramatique et fantastique raconte le quotidien d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal : le père est restaurateur et ses fils, des jumeaux qui étudient dans la même fac, vont tomber amoureux de la même fille. Sauf que ce sont... des ogres qui se nourrissent de chair fraîche.

Or de lui : Écrite et réalisée par Baptiste Lorber, Or de lui mettra en scène Ramzy Bédia. Il incarnera un VRP dont la vie n'a rien de bien excitant jusqu'au jour où il se découvre un étonnant pouvoir : il peut pondre de l'or. Oui, ça s'annonce déjanté ! Le tournage devrait débuter début 2021.

En développement

Les mains bleues : Cette série en 4 épisodes de 52 minutes racontera l'histoire de Habib, un jeune nigérian qui veut traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Ce dernier cache un pouvoir très convoité. Emma, une jeune française malade, décide de l'accompagner dans son voyage. La série est en préparation et sera une co-production avec l'Angleterre.

La meilleure moitié : Dans La meilleure moitié, France.tv Slash abordera un thème assez rare à la télévision : l'intersexualité. Sasha vient d'arriver dans son nouveau lycée. Née intersexué, elle était un garçon jusqu'à l'été précédent. Elle a alors un an pour découvrir qui elle est et choisir si elle va, ou non, se faire opérer d'ici la fin de l'année. Vianney Lebasque, à qui on doit la série Les Grands, réalisera les épisodes.

Nina and the Pig : Près pour le pitch le plus étonnant de cette sélection ? Il va tout droit à Nina and the Pig, un "road movie" ayant des airs de The End of the F***ing World selon Sened Dhab. On y suit Nina, une jeune fille qui va découvrir qu'elle vit grâce à une valve de cochon qui lui a été greffée au coeur. Elle décide alors de sauver la vie de Fleur, une truie destinée à l'abattage et embarque Hugo, fils d'éleveurs de cochons, qui est amoureux d'elle, dans cette aventure.