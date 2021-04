Denis Brogniart (Koh Lanta 2021) déjà dragué dans l'émission ? Il confirme "un jeu de séduction"

Denis Brogniart dragué dans Koh Lanta ? "Il y a forcément un jeu de séduction" et "pas que des filles"

Alors que les téléspectateurs de Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes) sur TF1 ont appris, surpris, que Thomas et Myriam sont aujourd'hui en couple, la séduction ne touche pas que les aventuriers de Koh Lanta. En promo pour son livre Un soldat presque exemplaire, Denis Brogniart a avoué dans l'émission Le QG animé par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu avoir déjà été dragué plusieurs fois dans l'émission d'aventures. "Le nombre de fois où tu t'es fait draguer dans Koh Lanta ?" a demandé Guillaume Pley, en précisant : "Est-ce que ça arrive quand on est animateur, sans langue de bois et sans dire les noms ?". "Oui, oui" a répondu Denis Brogniart.

L'animateur de Koh Lanta 2021 a précisé : "Dragué je ne crois pas... mais il y a un petit côté séduction". "J'ai envie de toi Denis !" a lâché Jimmy Labeeu avec humour, ce à quoi Denis Brogniart a réagi sur le même ton ironique : "Ah jamais, parce que dans ce cas-là je donne le totem d'immunité tout de suite".

Plus sérieusement, Denis Brogniart a déclaré : "Non mais il y a forcément un jeu de séduction" et "pas que des filles". "Néanmoins je garde une vraie distance, puis tu sais au bout de deux jours, quand t'as faim et que tu ne te laves pas, la libido... Puis moi je reste aussi à distance" a précisé celui qui présente aussi Ninja Warrior sur TF1 avec Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere.

Il a rencontré sa femme un peu grâce à Koh Lanta

Denis Brogniart, qui avait avoué à PRBK que la triche dans Koh Lanta était déjà arrivée, a d'ailleurs trouvé l'amour grâce à Koh Lanta. En effet, comme il l'avait raconté au Parisien, il s'est mis en couple avec Hortense, qui est désormais sa femme, sur le tournage du jeu de survie. "On se croise d'abord à LCI en 2003, où elle est chef d'édition. Elle aime voya­ger, moi aussi, on se raconte nos séjours respec­tifs au Costa Rica, elle a envie de bouger... Alors, je lui propose d'inté­grer l'équipe de Koh Lanta" avait-il détaillé, "On part au Panama tour­ner la troi­sième saison et la magie de l'amour opère".

Lui qui était déjà papa d'un garçon Dimitri, issu d'un premier mariage, a ensuite eu 3 enfants avec son épouse Hortense : des jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et une autre fille prénommée Blanche (née en 2006).