Demain nous appartient : Victoire et Georges séparés, Solène Hébert tease la suite

En ce moment dans Demain nous appartient, c'est le personnage de Victoire Lazzari qui est sur le devant de la scène avec l'intrigue Coeur brisé. La médecin a dû recevoir une greffe de coeur et est victime d'hallucinations (on a d'ailleurs pu revoir Bastien grâce à l'une d'elle). Mais Victoire n'a aussi qu'une idée en tête : découvrir ce qui est arrivé à Emilie, la femme dont elle a reçu le coeur lors de sa greffe. Une intrigue intense qui aussi brisé le coeur des fans avec la rupture de Georges (Mayel Elhajaoui) et Victoire.

"On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve"

Si vous faites partie des fans du couple Victoire/Georges, vous vous demandez peut-être si l'histoire entre les deux personnages peut continuer dans Demain nous appartient. Même si elle n'a pas clairement dit que oui, Solène Hébert a quand même confié qu'il ne fallait pas totalement perdre espoir pour des retrouvailles. "On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais entre eux, et même s'il y a eu des tensions avant, c'est la première réelle séparation. (...) Ils ne seront pas coupés l'un de l'autre. Chacun continuera de garder un oeil sur l'autre." assure l'actrice dans une interview donnée à Télé Loisirs.

Solène Hébert et Mayel Elhajaoui n'ont pas très bien réagi à l'annonce de la rupture

Toujours pour Télé Loisirs, Solène Hébert est aussi revenue sur le moment où elle et son partenaire de jeu ont appris la rupture du couple qu'ils forment à l'écran. "Quand on nous a annoncé la séparation de nos personnages, cela a été un coup pour tous les deux. (...) Je regrette énormément mon partenaire de jeu, car c'est un plaisir de travailler avec lui. Heureusement, on se voit beaucoup à Sète et à Paris, mais tourner avec lui va me manquer..." confie l'actrice que l'on a aussi pu voir dans la série Grand Hôtel sur TF1.