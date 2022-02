Demain nous appartient : une très grosse incohérence autour d'Alex repérée par les fans

Un faux raccord étonnant autour d'Alex Bertrand

Voilà un Faux Raccord que Michel & Michel n'auraient pas renié. On le sait, les téléspectateurs ont des yeux de lynx et ne laissent jamais passer une incohérence visible à l'écran. Et ce ne sont pas les fans de Demain nous appartient (TF1) qui nous contrediront. Ce mardi 15 février 2022, c'est le personnage Alex Bertrand, issu de la fiction quotidienne, qui s'est en effet retrouvé au centre d'une étonnante boulette des créateurs.

Alors que le mari de Chloé (Ingrid Chauvin) venait de se réveiller de son coma à l'écran, incapable de se souvenir de sa propre famille, Alexandre Brasseur - son interprète, profitait de son compte Instagram pour partager sa carte d'identité officielle. Le twist ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, celle-ci est bourrée d'erreurs.

Une carte d'identité, quatre boulettes

La première ? Simple détail, mais qui décrédibilise l'ensemble : elle n'est pas signée. La deuxième ? Dans le même genre, on peut s'étonner de voir "Alex" être inscrit sur la carte quand le nom complet de l'ostréiculteur est "Alexandre". Troisième erreur ? Ca n'en est pas vraiment une, mais il est tout de même amusant de constater que l'année de naissance du héros est 1974 quand celle de l'acteur est 1971. Un petit caprice pour paraître plus jeune ? Mais surtout, la quatrième erreur - et la plus importante, concerne la date de naissance d'Alex. En cause ? Sur cette fausse carte d'identité, il est indiqué que le père de Maxime est né un 20 février.

Le problème ? Comme l'ont rapidement fait remarquer les internautes, cela n'a aucune logique étant donné que le personnage n'a jamais fêté son anniversaire à cette date dans la série. Au contraire, on s'en souvient, la seule fois où l'on a pu voir Alex Bertrand souffler ses bougies à l'écran était un 13 novembre. Un jour facile à retenir puisque cet événement s'était déroulé en même temps que l'incendie du mas.