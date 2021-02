Plus belle la vie : une grosse incohérence dans la série, Pauline Bression (Emma) se confie

Alors qu'Emma traverse une intrigue aussi folle qu'importante actuellement dans Plus belle la vie (sa soeur Camille, kidnappée lorsqu'elles étaient enfants, a réussi à échapper à son ravisseur), Franck ne se montre pas d'un très grand soutien. A dire vrai, le personnage incarné par Jean-Charles Chagachbanian se montre même totalement absent de cette histoire. Une situation étonnante quand on connait le lien qui unit les deux personnages.

Pauline Bression déçue par une incohérence des auteurs

Doit-on comprendre que les deux héros sont en froid et qu'une mauvaise nouvelle est à craindre d'ici quelques semaines ou s'agit-il en réalité d'une simple erreur de la part des scénaristes ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien la deuxième option qui est la bonne. Auprès de Télé-Loisirs, Pauline Bression - l'interprète d'Emma, a confié, "Il y a eu des petits ratés [dans l'écriture]. Jean-Charles Chagachbanian [l'interprète de Franck, ndlr] et moi avons fait remonter nos mécontentements."

Oui, vous ne rêvez pas, même une série comme Plus belle la vie - présente sur nos écrans depuis 2004, n'est pas à l'abri de petits oublis et d'incohérences. Cependant, rassurez-vous, les auteurs ont entendu les plaintes des acteurs et ils vont tenter de se rattraper le plus délicatement possible afin de ne pas gâcher l'évolution récente d'Emma et Franck, "A la fin de l'intrigue, je présente quand même Franck à Camille et lui explique qu'il est comme mon père. J'espère que ça passera".

Par ailleurs, la comédienne l'a promis, les scénaristes ne vont pas s'arrêter là. Dès la prochaine histoire qui englobera tout ce petit monde, ils feront tout pour consolider cette relation, "Et dans la suite, puisqu'il y en aura une, Franck sera plus présent pour Emma."