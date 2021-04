Demain nous appartient : Lucie (Lorie Pester) morte ou vivante ? Solène Hébert (Victoire) se confie

Après deux ans d'absence, Lucie Salducci (Lorie Pester) est revenue à Sète accompagnée de... Marc Véry, son mec serial killer qu'elle est partie rejoindre au Brésil dans le plus grand des secrets. Leur séjour dans Demain nous appartient ne devait durer que peu de temps, mais l'état de santé de Marc s'est aggravé, les obligeant à rester sur place, bien cachés. Malheureusement, Lucie et le fugitif n'ont pas réussi à s'enfuir de nouveau à l'autre bout de monde, mais n'ont pas non plus été arrêtés par Martin, Aurore, Georges et le reste de la police.

Lucie est-elle vraiment morte ?

Pour éviter la prison, Marc Véry (Guillaume Faure) et le personnage de Lorie Pester ont décidé de se suicider ensemble du haut d'une falaise, mais certains indices laissent penser que Lucie Salducci n'est pas véritablement morte. Les téléspectateurs ont d'ailleurs du mal à croire à son décès, ils préfèrent imaginer qu'elle est repartie au Brésil. Alors, a-t-elle pu survivre à la chute ? Pour Victoire, il n'y a aucun doute : sa meilleure amie est vivante !

Solène Hébert s'est confié à ce sujet en interview avec Télé Loisirs : "La jeune femme va développer une théorie selon laquelle Lucie est vivante. Elle va trouver une preuve parce qu'elle a besoin d'y croire. C'est un moyen de tenir. C'est la première fois qu'on termine une histoire en laissant les téléspectateurs libres de croire, ou pas, à son décès, comme Victoire." Le mystère reste donc entier !

"Je ne ferme pas la porte à d'autres retours"

En tout cas, Lorie Pester n'a jamais caché son retour temporaire dans Demain nous appartient : "Je ne suis revenue que pour une arche. Aujourd'hui, ma vie n'est plus à Sète. Je suis devenue maman et ma famille se trouve à Paris. Mais je ne ferme pas la porte à d'autres retours ponctuels. Je suis très attachée à Lucie." Les confidences de l'actrice remontent à quelques mois avant la diffusion du dénouement tragique, mais bon, avec la série de TF1, on peut s'attendre à tout !