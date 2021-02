Lorie Pester de retour dans Demain nous appartient, temporairement : "Lucie ne va pas rester à Sète"

Lorie Pester se confie sur son retour dans Demain nous appartient

Après son départ brutal pour rejoindre Marc Véry au Brésil, Lucie Salducci va revenir à Sète ! Vous pourrez découvrir son retour dans Demain nous appartient dès le 25 février 2021 sur TF1, une info qui a réjoui les téléspectateurs, en manque de Loris Pester depuis bientôt 2 ans. D'ailleurs, rien que pour eux, l'actrice s'est confiée sur son come-back dans la série en interview avec Télé Loisirs : "Lucie revient pour voir quelqu'un de gravement malade, qu'elle aime beaucoup. Mais cette personne meurt avant son arrivée."

Lorie Pester a ensuite confié : "Lucie va se recueillir sur sa tombe et en profite pour rendre visite à ses amis. Même si certains lui font la tête. Victoire lui en veut beaucoup d'être partie sans donner aucune nouvelle. Mais Georges et Karim, eux, sont très contents de la revoir." Et comment va se passer la rencontre entre Lucie Salducci et Aurore (Julie Debazac) ? "Au début, tout se passe bien entre elles. Ensuite, Aurore va chercher à connaître les raisons de son départ et se renseigner sur l'affaire Marc Véry. Et ça l'agace beaucoup... Mais Georges et Karim prennent la défense de Lucie", a expliqué la chanteuse.

"Je suis devenue maman et ma famille se trouve à Paris"

Par contre, on a une mauvaise nouvelle pour les fans de Demain nous appartient : Lorie Pester ne revient que le temps de quelques semaines seulement. "Lucie ne va pas rester à Sète. Elle va devoir repartir. C'est une Lucie étrange que les téléspectateurs vont retrouver. Une Lucie qu'ils ne connaissaient pas. Une Lucie qui ment, qui prend des risques, quitte à se fâcher avec ses amis. Si elle le fait, c'est par amour, mais je n'en dirai pas plus sur le sujet...", a déclaré la complice de Samy Gharbi (Karim).

Lorie Pester, devenue maman pour la première fois en 2020, a ensuite conclu par : "Je ne suis revenue que pour une arche. Aujourd'hui, ma vie n'est plus à Sète. Je suis devenue maman et ma famille se trouve à Paris. Mais je ne ferme pas la porte à d'autres retours ponctuels. Je suis très attachée à Lucie. Elle est touchante parce qu'elle agit avec son coeur."