Lorie Pester bientôt de retour dans Demain nous appartient : la date enfin dévoilée !

Après Maud Baecker (Anna), une autre actrice emblématique de Demain nous appartient, absente depuis un an et demi, s'apprête à faire son grand retour en 2021 ! Il s'agit de Lorie Pester, comme vous vous en doutez sûrement. On sait que l'interprète a repris le chemin du tournage en décembre 2020, mais aujourd'hui, la date de la diffusion de l'épisode de son come-back a été dévoilée, enfin !

Demain nous appartient : Lorie Pester de retour le 25 février 2021 !