Demain nous appartient : Lorie annonce son retour dans la série, mais pas pour longtemps

Les fans de Demain nous appartient vont prochainement retrouver le sourire. Alors que les intrigues actuelles (couple mythique en difficulté, personnages en grand danger suite à une catastrophe...) sont particulièrement éprouvantes à suivre, la série de TF1 va enfin se retrouver au centre d'une bonne nouvelle.

Lucie enfin de retour

Plus d'un an après son départ de Sète, Lorie Pester a en effet officialisé son grand retour à l'écran. Au micro de Télé Star, l'interprète de Lucie Salducci a tout simplement révélé, "Je reviendrai dans DNA l'an prochain, en 2021, c'est sûr. (...) Je laisse aux scénaristes le temps d'écrire mon retour", avant néanmoins de préciser, "Mais ça ne sera pas au même rythme qu'avant".

Autrement dit, à l'instar de Laetitia Milot dans Plus belle la vie, la comédienne devrait désormais se contenter de retours ponctuels portés par des intrigues de quelques semaines et non plus chercher une place quotidienne dans la fiction.

Un agenda bien rempli

Une surprise ? Pas tant que ça. Lorie Pester l'a également précisé, elle ne manque pas de projets différents aujourd'hui. Ainsi, que ce soit à la télévision, "On me verra en fin d'année dans un épisode de Nina sur France 2" ou en musique, "Je bosse sur des nouveaux titres, mais pas forcément un album. En mai 2021, on fêtera mes vingt ans de carrière. Ce n'est pas rien quand même. On va marquer le coup", son agenda est particulièrement chargé.

Un mal pour un bien donc.