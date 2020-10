Demain nous appartient : Flore "en guerre" contre Chloé, Anne Caillon défend son personnage

C'est l'intrigue choc de la rentrée dans Demain nous appartient : le couple Alex / Chloé est entré dans une zone de turbulences. La raison ? Aucun rapport avec l'arrivé de leur nouvel enfant, le personnage d'Alexandre Brasseur a tout simplement eu la mauvaise idée de se lancer dans une liaison avec Flore, qui n'est autre que la meilleure amie de sa compagne.

Une guerre ouverte entre Flore et Chloé

Un triangle amoureux que personne n'avait vu venir et qui devrait alimenter quelques crises dans les semaines à venir sur TF1. Auprès de Télé-Loisirs, l'actrice Anne Caillon - l'interprète de Flore, est dans un premier temps revenue sur la gifle de Chloé balancée à son héroïne, "Cette scène a été l'une des plus longues et les plus difficiles à tourner. Ce n'est pas simple de jouer la colère, surtout pour Ingrid Chauvin qui n'a pas du tout un caractère à s'emporter".

Puis, la comédienne a ajouté de façon mystérieuse, "On se souviendra de cette séquence. Et ce n'est que le début, entre Flore et Chloé, ça va être la guerre ouverte !" Selon elle, les scénaristes nous réservent encore quelques surprises, "D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on va découvrir un côté plus sombre de Chloé, qui veut reprendre le contrôle."

"Flore n'est pas une méchante"

Cette révélation est par ailleurs loin d'être anecdotique. L'évolution de Chloé pourrait ainsi permettre à Flore de récupérer un peu de soutien auprès du public, une chose importante pour Anne Caillon. Elle l'a confié au micro du magazine, "Ce qui me touche chez Flore, c'est qu'elle est elle-même sans compromis et ne se soucie pas des conventions. Ça la met dans de beaux draps, c'est le cas de le dire, mais elle est sincère lorsqu'elle dit qu'elle ne veut pas faire de mal aux autres et elle en souffre vraiment. J'espère faire passer ce sentiment à travers mon personnage. Elle ne fait pas toujours les bons choix, mais ce n'est pas une méchante."

Au contraire, la suite de l'histoire pourrait même faire passer Flore pour la gentille dans cette relation. Certes, la trahison rend le message difficile à passer, mais l'actrice a quelques arguments dans sa poche, "Flore est tombée amoureuse sans le vouloir d'Alex car elle est touchée par sa détresse. Une souffrance et une solitude qu'elle partage avec lui. Elle le comprend dans un moment où Chloé n'a sans doute pas mesuré la profonde dépression et l'alcoolisme dans lesquels a sombré Alex."

Plus belle la vie n'a pas le monopole des histoires d'amour compliquées...