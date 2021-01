Demain nous appartient : un personnage disparu bientôt de retour, la vérité enfin dévoilée !

Alors que la vérité sur la mort de Franck (Franck Sémonin) va enfin éclater, de nouvelles intrigues se préparent déjà dans Demain nous appartient et l'une d'entre elles devrait ravir un grand nombre d'entre vous : vous allez enfin tout savoir sur la disparition de Valérie Myriel ! Eh oui, comme l'a révélé Allociné, l'ex-femme d'Antoine Myriel va enfin revenir dans la série de TF1. Sa dernière apparition remonte à fin 2019 lorsqu'elle a été retrouvée amnésique sur une plage en Algérie.

Valérie Myriel enfin de retour !

Depuis, on n'espérait plus son retour et certains téléspectateurs commençaient à désespérer de ne jamais avoir de réponses à leurs questions sur l'histoire de Valérie, jouée par Elisa Sergent. Ils peuvent de nouveau y croire, d'autant plus que l'actrice Elisa Sergent revient dans Demain nous appartient le 18 février : elle va revoir son fils Souleymane, un an après sa disparition, mais comment l'a-t-elle retrouvé alors qu'elle a perdu la mémoire ?

"Le retour de Valérie à Sète sera l'occasion pour les scénaristes de Demain nous appartient de lever le voile sur ce qu'elle a vécu durant ces longs mois passés loin de Souleymane. Et notamment sur sa vie après son réveil en Algérie, sur la manière dont elle s'est rappelée de son fils, et sur les démarches qu'elle a entreprises pour retrouver sa trace", explique Allociné. On va peut-être aussi enfin découvrir qui était Ariane, le sosie de Valérie, qui sait...

Bientôt dans Ici tout commence

L'autre bonne nouvelle est que, dès le 19 février, vous pourrez suivre Valérie Myriel et Souleymane (Dembo Camilo) dans Ici tout commence ! Comment va réagir Antoine (Frédéric Diefenthal), lui qui est en couple avec Rose (Vanessa Demouy) depuis le départ de son ex-femme ? Les prochains épisodes nous réservent encore plus d'événement surprenants, comme le bisou entre Lisandro (Agustin Galiana) et Rose ! Sinon, les fans de Demain nous appartient sont toujours aussi impatients de revoir Lucie Salducci (Lorie Pester)...