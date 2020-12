Demain nous appartient : Lorie Pester bientôt de retour, TF1 confirme !

Lorie Pester de retour sur le tournage de Demain nous appartient

"Je reviendrai dans DNA l'an prochain, en 2021, c'est sûr", a annoncé Lorie Pester à Télé Star. Deux ans après son départ, l'actrice reviendra bien dans Demain nous appartient l'année prochaine pour une intrigue intitulée "Retrouvailles", mais en attendant, elle a repris le chemin du tournage le 14 décembre 2020.

C'est TF1 qui a partagé la bonne nouvelle sur Twitter : "Lucie revient à Sète après une longue absence ... 2 ans... C'est long ! #Retrouvailles à découvrir prochainement à 19H10 du lundi au vendredi sur #TF1." La chaîne n'a pas donné plus d'infos sur le retour de Lorie Pester (Lucie Salducci), devenue maman. On se demande comment vont se passer les retrouvailles de la flic avec Karim, Martin et Georges et sa rencontre avec Aurore (Julie Debazac).