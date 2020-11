Demain nous appartient : Victoire et Georges au bord de la rupture ? Mayel Elhajaoui se confie

Après l'accident de bus et l'incendie au mas, une nouvelle catastrophe s'est produite dans Demain nous appartient : Judith (Alice Varela), Victoire, Georges, Clémentine (Linda Hardy), Ben, Sacha (Renaud Roussel), Ulysse (Sébastien Capgras) et Amanda (Manon Christmann) sont restés plus de dix jours coincés dans une grotte après un éboulement. Si la plupart sont sortis indemnes, mis à part quelques blessures, Georges, lui, se retrouve hospitalisé pour surveiller sa jambe qui a échappé à une septicémie. Ses jours ne sont plus en danger, mais une terrible nouvelle va totalement chambouler sa vie.

"La vie de Georges va complètement changer"

Le petit ami de Victoire ne retrouvera pas l'intégralité de la mobilité de sa jambe et deviendra donc handicapé à vie. Sous le choc, il ne sera plus du tout le même et va se montrer odieux avec les autres personnages de Demain nous appartient, dont celui de Solène Herbert.

"Georges va vraiment souffrir, il va avoir du mal à accepter certaines choses. Et il va traverser une période un peu triste, par rapport à sa vie d'avant. Parce qu'à partir de là, sa vie va complètement changer. Même une fois sorti de l'hôpital", explique Mayel Elhajaoui en interview avec Allociné.

"On va assister à une nouvelle étape pour Georges et Victoire"

Les téléspectateurs doivent-ils s'inquiéter pour le couple ? Se retrouvera-t-il au bord de la rupture ? "Je pense qu'il y a un peu de culpabilité de la part de Victoire, oui, car au départ Georges n'était pas trop partant pour cette expédition. Comme dans la vie, encore une fois, on regrette les choses une fois qu'elles sont passées. Mais c'est sûr qu'on va assister à une nouvelle étape pour Georges et Victoire. Ce qu'il a vécu va forcément entraîner des changements", confie l'interprète de Georges.

En tout cas, les scénaristes n'ont pas intérêt à faire rompre Victoire et Georges, sinon, ils risquent de déclencher la colère des fans qui adorent ce duo : "Je trouve que le couple Victoire-Georges sort un peu des clichés, des sentiers battus, et je me dis que c'est sûrement pour ça que le public les apprécie autant", avoue Maya Elhajaoui.