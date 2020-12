Demain nous appartient : la date du retour de Maud Baecker (Anna) enfin dévoilée !

Deux nouvelles actrices rejoignent le casting

En plus du retour tant attendu de Maud Baecker, deux nouvelles actrices intègrent le casting de Demain nous appartient. La première ? Nicole Calfan. Elle interprétera le rôle de Lydie Chardeau, la mère de Samuel et l'ex-femme de Renaud Dumaze : "Lydie revient à Sète après 28 ans loin de son fils, Samuel. Si ce dernier est persuadé qu'elle l'a abandonné alors qu'il n'avait que douze ans, Lydie lui raconte une toute autre histoire. Entre le bonheur de se retrouver et la peur d'être séparés à nouveau, Lydie et Samuel vont devoir se battre contre ceux qui leur sont le plus proches", explique TF1 dans un communiqué.

La deuxième ? Alexandra Naoum, vue dans Nos années pension, Scènes de ménages ou encore Chérif. Elle se glissera dans la peau de Louise, la nouvelle serveuse du Little Spoon engagée par Bart (Hector Langevin) après leur rencontre imprévue. Et quelque chose nous dit qu'une relation amoureuse pourrait bien naître entre eux, comme Maxime et Salomé. Décidément, le Little Spoon est le lieu propice aux love story. Un premier extrait de l'arrivée d'Alexandra Naoum a été dévoilé sur MyTF1, regardez.