Demain nous appartient : Lou déçue d'être remplacée par Vianney au générique ? Elle se confie

Depuis les débuts de Demain nous appartient sur TF1 en 2017, la chanson Demain signée Lou accompagnait le générique. Une musique rapidement entrée dans la tête des téléspectateurs, mais qui a récemment été supprimée cet été par la production. En effet, après 4 belles années, les créateurs ont décidé de rafraîchir cette introduction en remplaçant ce titre par Nos lendemains, chantée par Vianney.

Lou surprise par le changement de générique

Un changement qui a encore du mal à être accepté par une partie des fans, déjà déçus par les départs de nombreux acteurs comme Sébastien Capgras et Marion Christmann, et auquel vient enfin de réagir la principale concernée. Quelques jours après la sortie de "Papillons", son troisième album, Lou est en effet revenue auprès de Télé-Loisirs sur ce remplacement inattendu. Et elle ne l'a pas caché, cette situation n'a pas été facile à vivre pour elle au début, "Quand j'ai appris le changement de générique, j'ai tout de suite été nostalgique, d'autant plus que les téléspectateurs lui étaient super attachés".

Malgré tout, ne craignez pas un clash de sa part envers les producteurs. Celle qui incarne également Betty Moreno dans Demain nous appartient l'a assuré, elle comprend cette décision, "Je me dis que c'est une série qui existe déjà depuis 4 ans : je pense que la production avait envie d'un peu de renouveau. (...) Si le public accueille bien ce générique, c'est tout ce qui m'importe".

La chanteuse satisfaite par la chanson de Vianney

Mais au fait, elle en pense quoi de ce nouveau titre ? Afin de prouver sa bonne foi et qu'elle n'est pas amère, Lou a justement livré son verdict sur la chanson de Vianney. Et si celle-ci n'a apparemment pas trouvé sa place dans ses playlists sur Deezer ou Spotify, "Je l'ai écoutée très brièvement", l'actrice-chanteuse semble plutôt satisfaite du résultat, "Je le trouve bien. (...) Le générique va bien avec la série, il reste dans l'esprit du précédent. La production ne s'est pas trop éloignée de son ambiance".

Une belle langue de bois, mais un drama évité.