Demain nous appartient : voici le nouveau générique signé Vianney qui ne fait pas l'unanimité

Vianney bientôt dans Demain nous appartient ?

Ces commentaires risquent de ne pas faire plaisir à Vianney, d'autant plus que ce n'est pas vraiment lui qui a sélectionné le morceau Nos lendemains : "J'avais écrit deux chansons. L'autre était plus dynamique, plus pop, plus dans l'esprit d'un générique. Mais la production a préféré 'Nos lendemains', qui démarre comme une balade avant de monter crescendo. Et ce qui m'a touché, c'est que la production a privilégié le texte", explique l'interprète de Beau papa au Parisien.

Et pourquoi lui et pas un autre artiste pour le nouveau générique de Demain nous appartient ? "C'est simplement une affaire d'amitié puisque c'est Matthieu Gonet, que je connais, qui s'occupe de la musique sur 'Demain nous appartient' et qui m'a fait cette proposition, il y a six/huit mois. Ça me faisait plaisir de le rejoindre dans son aventure. Donc je me suis intéressé à la série et à ses valeurs, puis j'ai commencé à imaginer une chanson. Mais je les ai prévenus que si ça ne leur convenait pas, il n'y avait pas de problème pour me le dire. Et cela n'aurait pas empêché la chanson d'exister plus tard", confie Vianney.

Après cette première collaboration, l'artiste, coach dans The Voice, a-t-il prévu de jouer dans la série de TF1 ? Pas vraiment : "Pour le coup, je pense que j'empiéterais vraiment sur une zone qui n'est pas la mienne. Je suis heureux que les acteurs jouent et que les musiciens fassent la bande originale. En tout cas, la question ne s'est vraiment pas posée."