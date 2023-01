Demain nous appartient : Jack va-t-il retrouver la vue ? "Les médecins n'ont pas de certitude..."

Les scénaristes de Demain nous appartient ont bouleversé le destin de plusieurs Sétois en ce début janvier 2023 sur TF1. Roxane (Raphaële Volkoff) a été rattrapée par son passé après que sa compagne, Sara (Camille Genau), a été victime d'un crash d'avion.

Jack perd la vue dans Demain nous appartient

La famille Roussel a également vu son destin basculer dans DNA. Jack (Dimitri Fouque) a perdu la vue suite à ce crash d'avion survenu sur la plage de Sète. Le fils d'Audrey (Charlotte Gaccio) doit désormais vivre avec un bandage sur les yeux. Va-t-il rester aveugle ? Son interprète en a dit plus sur l'évolution de l'intrigue.

Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Dimitri Fouque a confié avoir pris peur lorsqu'il a découvert que Jack allait devenir aveugle. "C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je ne connais pas", a-t-il indiqué. Le comédien a dévoilé que cette intrigue allait occuper les scénarios de DNA durant plusieurs semaines sur TF1.

"Jack espère que ses blessures vont cicatriser, mais en même temps, il n'est sûr de rien, car les médecins n'ont pas de certitude. Il y a toujours quand même cet espoir qu'il retrouve la vue...", a ajouté Dimitri Fouque. Pour affronter les difficultés de son handicap, son personnage va trouver un allié inattendu.

Un rapprochement inattendu avec Rayane sur TF1

Un rapprochement inattendu va se produire entre Jack et Rayane. "Ils vont apprendre à se connaître. Ce rapprochement va permettre de montrer une autre face de Rayane", a souligné Dimitri Fouque. Les deux jeunes héros de DNA vont-ils finir par se mettre en couple ? De l'aveu même de l'interprète de Jack, ce ne sera pas de tout repos.

"Ce qui est intéressant dans notre rencontre, et dans la manière dont il m'aide, est que Rayane reste un personnage compliqué et borderline", a expliqué Dimitri Fouque. Le comédien, qui a rejoint le casting de Demain nous appartient à la rentrée 2021/2022, a d'ores et déjà prévenu: "Une relation très complexe va se nouer entre Jack et Rayane"...