"Une relation très complexe va se nouer entre eux" : Jack et Rayane en couple dans Demain nous appartient ? Les révélations de Dimitri Fouque

Début janvier 2023, Demain nous appartient a été le théâtre d'une catastrophe sur TF1. L'avion, dans lequel Sara (Camille Genau) avait pris place, s'est crashé sur la plage de Sète.

Jack perd la vue dans Demain nous appartient

Ce crash d'avion a bouleversé le destin de nombreux Sétois. Outre Sara, qui s'est retrouvée dans le coma, Jack a été grièvement blessé aux yeux. Le fils d'Audrey (Charlotte Gaccio) a perdu la vue. Son interprète, Dimitri Fouque, s'est livré à des révélations sur l'évolution de l'intrigue.

Après un séjour à l'hôpital, Jack a repris le chemin des cours au lycée Agnès Varda. Le frère de Lizzie (Juliette Mabilat) et Jordan (Maxime Lélue) y a été confronté aux difficultés de son handicap. Contre toute attente, il a trouvé un allié inattendu en la personne de Rayane (Sasha Birdy).

Jack se rapproche de Rayane sur TF1

Malgré les mises en garde de Lizzie, Jack va se rapprocher de Rayane. Son interprète en a dit plus auprès de Télé Loisirs. "Ils vont apprendre à se connaître. Ce rapprochement va permettre de montrer une autre face de Rayane (...) Ce qui est intéressant dans notre rencontre, et dans la manière dont il m'aide, est que Rayane reste un personnage compliqué et bordeline", a confié Dimitri Fouque.

"On ne sait jamais vraiment s'il est gentil ou pas, c'est une relation très complexe qui va se nouer entre eux", a ajouté Dimitri Fouque. Le comédien a indiqué qu'il serait ravi de voir son personnage évoluer en couple avec Rayane. "Il arrive à Jack des intrigues intéressantes et une histoire amoureuse serait aussi passionnante à jouer", a-t-il précisé.

A son arrivée dans Demain nous appartient, Jack a eu un coup de coeur pour Hadrien (Anthony Colette). "J'ai découvert le personnage de Jack quand il tombait amoureux, il est romantique, jeune, plus que moi, et c'est intéressant de raconter les relations humaines et amoureuses", a conclu Dimitri Fouque, que le public peut retrouver dans DNA du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1.