"Il va y avoir des répercussions importantes" : le couple Sara et Roxanne menacé dans Demain nous appartient ? Première confidence sur la suite

Camille Genau savoure la nouvelle arche de DNA

L'année ne pouvait pas plus mal débuter pour les fans de Demain nous appartient sur TF1 puisque les auteurs ont mis en scène le crash d'un avion sur la plage de Sète alors que Sara était à bord de l'engin. Une situation sortie de nulle part qui inquiète logiquement le public, mais que savoure pleinement Camille Genau, l'interprète de cette héroïne.

"Je suis hyper chanceuse d'avoir de telles choses à jouer" a-t-elle dans un premier temps reconnu à Allociné, avant de révéler que cette nouvelle arche allait servir de clé à pas mal de mystères, "Elle va faire ressurgir d'anciennes histoires. Ce crash est lié à pas mal de choses qui se sont passées au cours des années précédentes et au sujet desquelles on n'avait pas vraiment de réponses."

La comédienne l'a ensuite ajouté, "Cette intrigue va durer dans le temps et va empiéter sur une autre arche", et devrait continuer à surprendre les téléspectateurs d'une façon très spéciale, "Vous verrez, c'est assez dingue, je ne peux pas trop en dire plus." Comme quoi, contrairement à ce qu'a récemment sous-entendu une actrice, les conditions de tournage ne sont pas toujours infernales malgré des arches compliquées.

"C'est censé bien se passer avec le bébé"

Des propos encourageants qui laissent entendre que Sara devrait donc rapidement sortir du coma dans lequel elle est placée depuis quelques jours ? Absolument. Camille Genau n'a d'ailleurs pas hésité à se confier également sur l'avenir du couple Sara-Roxane à l'écran. Et à en croire ses propos, c'est vers de très belles choses que l'on se dirige.

Après avoir rappelé que les deux femmes reviennent de loin dans la série, "Cette relation a été mise en place, ce n'était pas forcément fait pour durer. (...) Avec Raphaële [Volkoff] on a tourné des choses assez dures au fil des ans", la comédienne s'est montrée particulièrement enthousiaste en évoquant l'avenir. "Pour ce qui arrive après, je peux vous dire que c'est censé bien se passer avec le bébé, je vous rassure, a-t-elle soufflé. Ça va changer plein de choses avec Bart, et pour nous aussi en tant que comédiens, car tourner avec un bébé sur le plateau, ça va être quelque chose (rires). Une expérience de plus."

A quoi peut-on s'attendre ? Sans trop de surprise, elle préfère garder le silence, mais l'intrigue de la commode devrait prendre une autre ampleur dans les épisodes qui suivent avec "des répercussions importantes, notamment pour Bart. Des répercussions plutôt belles". On a hâte de découvrir tout ça.