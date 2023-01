4 acteurs d'Ici tout commence disparaissent du nouveau générique, les fans paniquent : "J'espère que ça n'est pas signe d'un départ"

Une page vient de se tourner du côté d'Ici tout commence sur TF1. Il y a quelques jours, l'acteur Mikaël Mittelstadt (Greg) a en effet officialisé son départ de la série quotidienne, faisant suite à ceux de Clément Rémiens (Maxime) ou encore Rebecca Benhamour (Célia). Des adieux encore difficiles à accepter pour les fans, mais déjà digérés par les producteurs.

Greg ne fait plus partie de l'univers d'Ici tout commence

On peut le découvrir en avant-première sur Instagram, c'est à l'occasion de l'épisode de ce lundi 9 janvier 2023 qu'un nouveau générique sera introduit à l'écran, notamment marqué par l'absence de Mikaël Mittelstadt. Une façon de confirmer que le comédien ne fait désormais plus partie des plans actuels des scénaristes et qu'il faudra patienter de longs mois avant de voir un éventuel retour se mettre en place.

Et forcément, cette évolution soudaine - bien que logique, n'a pas manqué de faire réagir les fans de la première heure, encore en deuil de la fin du couple Greliott. "Sans Greg, c'est plus pareil", peut-on lire dans les commentaires, tout comme "Donc Greg reviendra pas ? Ça me saoule", "On ne verra donc plus Greg" ou encore "Où est Greg ? Un peu rapide sa sortie du générique à mon goût".