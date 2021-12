De l'iPhone 13 aux AirPods 3, nos coups de coeur : Apple a égayé cette année 2021 bien pourrie

Comme l'iPhone, l'Apple Watch revient chaque année plus belle, plus puissante et plus efficace. C'est encore un pari gagné avec l'Apple Watch Series 7. Apple a réussi le tour de magie de lui offrir un écran plus grand sans toucher aux dimensions de la montre. Ca saute aux yeux et ça simplifie encore un peu plus son utilisation. Lecture et envoi de messages, notifs en un coup d'oeil, apps toujours plus nombreuses et pratiques... Une fois qu'on l'a essayée, on a vite du mal à s'en passer. En plus de son côté pratique et stylé, elle remplace également notre petite voix qui nous fait culpabiliser de ne pas assez se bouger en nous motivant chaque jour à faire un peu de sport, ou au moins à marcher et prêter un peu d'attention à notre santé. Merci baby.

Points forts : son design, un écran plus confortable, une recharge rapide et une autonomie boostée, une solidité rassurante, sans oublier la possibilité de se faire plaisir côté bracelets.

L'Apple TV 4K