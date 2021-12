Apple dévoile son top 15 des meilleurs apps et jeux de l'année 2021

Alors qu'iOS 15 a des nouveautés qui changent la vie, Apple a récompensé les 15 meilleurs apps et jeux de l'année 2021 lors des App Store Awards. Voilà la liste des gagnants !

Les meilleures apps de 2021 selon Apple :

Application iPhone de l'année : Toca Life: World, de Toca Boca.

Application iPad de l'année : LumaFusion, de LumaTouch.

Application Mac de l'année : Craft, de Luki Labs Limited.

Application Apple TV de l'année : DAZN, du groupe DAZN.

Application Apple Watch de l'année : Carrot Weather, de Grailr.

Les meilleurs jeux de 2021 selon Apple :

Jeu iPhone de l'année : League of Legends : Wild Rift, de Riot Games.

Jeu iPad de l'année : MARVEL Future Revolution, de Netmarble Corporation.

Jeu Mac de l'année : Myst, de Cyan.

Jeu Apple TV de l'année : Space Marshals 3, de Pixelbite.

Jeu Apple Arcade de l'année : Fantasian, de Mistwalker.

Les meilleures apps qui suivent la tendance de l'année "la connexion" selon Apple :

Among us! de InnerSloth

Bumble, de Bumble Inc.

Canva, de Canva

EatOkra, d'Anthony Edwards Jr. et Janique Edwards

Peanut, de Peanut App Limited

Tim Cook explique que ces apps et jeux "ont contribué à nous faire avancer au cours d'une année qui a continué à nous mettre au défi"

Après la Keynote 2021, c'était donc au tour des App Store Awards 2021. "C'est l'un de nos moments préférés de l'année chez Apple, lorsque nous honorons notre talentueuse communauté de développeurs et leur incroyable travail de création d'apps qui nous divertissent, nous informent et nous inspirent" a confié Tim Cook, le PDG d'Apple, dans un communiqué de presse. "En 2021, les apps ont joué un rôle plus essentiel que jamais dans nos vies. Elles ont contribué à nous faire avancer au cours d'une année qui a continué à nous mettre au défi à bien des égards, en tant que communauté mondiale et dans nos propres vies. Les applications nous ont permis de nouer des liens plus profonds les uns avec les autres, d'exprimer notre créativité et d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, expériences et cultures" a-t-il rappelé, en faisant référence à la pandémie de Covid-19.

Pour cette cérémonie sous le signe de la pomme, "j'ai eu la chance de rencontrer des développeurs de tous âges et de tous horizons, venus des quatre coins du monde" a-t-il indiqué. Et "malgré toute leur diversité, ils ont en commun la passion de créer des applications qui améliorent et enrichissent la vie des gens. Nous sommes fiers que l'App Store ait contribué à l'épanouissement de leurs innovations. Et aujourd'hui, nous célébrons les applications étonnantes qu'ils ont créées, et toutes les vies qu'ils ont touchées" a ajouté Tim Cook.

"Les développeurs qui ont remporté les App Store Awards en 2021 ont mis à profit leur propre dynamisme et leur vision pour proposer les meilleures applications et les meilleurs jeux de l'année - suscitant la créativité et la passion de millions d'utilisateurs dans le monde" a-t-il déclaré, "Qu'il s'agisse de codeurs indépendants autodidactes ou de dirigeants inspirés qui créent des entreprises mondiales, ces développeurs hors pair ont innové avec la technologie Apple, et beaucoup ont contribué à favoriser le profond sentiment de solidarité dont nous avions besoin cette année".