iOS 15 : ces 8 nouveautés qui vont vous changer la vie

Cette rentrée était chargée du côté d'Apple. Après la présentation de l'iPhone 13, l'iPad Mini, l'Apple Watch Series 7 et autres pépites, c'est iOS 15 qui avait droit à sa sortie officielle pour le grand public ce lundi 20 septembre 2021 dans la soirée. Immédiatement, les heureux possesseurs d'iPhone se sont rués sur cette mise à jour riche en nouveautés. Petit tour des plus gros changements.

LiveText/Texte en direct, le tour de magie ultra pratique

Avec LiveText, appelé Texte en direct en France, Apple va vous faire gagner beaucoup de temps. Le principe est simple, mais top : via l'appareil photo, votre iPhone peut désormais détecter et reconnaître automatiquement du texte. Ca marche aussi bien sur vos photos que sur des notes écrites à la main. Vos cours ou ceux d'un pote par exemple, à condition qu'il n'écrive pas comme un médecin.

Là où ça devient intéressant, c'est qu'il est ensuite possible de copier/coller et de le transformer directement en texte, que ce soit dans Notes, dans un message ou encore un mail, ou même de le traduire. Ultra pratique et un gain de temps parfait. Petit bonus, il est aussi possible de composer directement un numéro de téléphone ou d'envoyer un mail à une adresse prise en photo par exemple tandis qu'une adresse devient également accessible via Plans.

Ca vous semble un peu abstrait ? Le mieux reste de le tester directement ! Pour ça, direction votre appareil photo, ciblez du texte, adaptez-le avec le petit cadre jaune qui se crée et appuyez sur la petite feuille en bas à droite. Il ne vous reste plus qu'à copier le texte et en faire ce que vous voulez. Petite précision, LiveText fonctionne qu'avec de l'iPhone équipé de la surpuissante puce A12 Bionic, à partir de l'iPhone XS donc.